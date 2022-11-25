Спикер парламента Армении: Ереван не смирится с бездействием ОДКБ

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что власти страны "не смирились и не смирятся" с сегодняшним бездействием ОДКБ.

Симонян в интервью армянской службе "Радио Свобода", выразил недовольство, что ОДКБ не дала даже политической оценки агрессии, которую, по его словам, осуществляет Азербайджан.

"Ирония состоит в том, что ОДКБ – военно-политическая структура, мы имели ожидания политической оценки от военно-политического союза, и это ожидание также не оправдалось, поэтому и было принято решение не подписывать документы (на саммите ОДКБ). Надеемся, что наши партнеры одумаются и поймут, что граница Армении - это также граница ОДКБ", - подчеркнул он.

По убеждению Симоняна, ОДКБ не осудила агрессию Азербайджана против Армении, поскольку у государств-членов ОДКБ очень теплые отношения с Азербайджаном. Теперь, по мнению Симоняна, ОДКБ должна доказать свое существование и дееспособность.

Он подчеркнул, что когда Армения присоединялась к этой структуре, она делала это, чтобы оградить себя от возможной агрессии со стороны Турции и Азербайджана, и, как заметил он, теперь сложно понять, почему Армения должна оставаться членом этой структуры.

Несмотря на сложившуюся ситуацию на уровне исполнительной власти в Армении пока воздерживаются от прямого заявления о выходе из структуры.

"Очевидно, не правда ли, что власти Армении не смирились и не смирятся с сегодняшним бездействием (ОДКБ), но если сделать заявление сейчас, то оно будет воспринято как очень резкое", - сказал Симонян.

На вопрос о возможном выходе Армении из Организации Симонян ответил так: "Мы никогда не говорили, что выйдем, мы говорим, что ОДКБ вышла из нашего региона, что они ушли отсюда, и мы хотим, чтобы они нам сообщили, сказали, так ли это, что их больше нет в этом регионе, что они больше не действуют здесь, и что у ОДКБ здесь уже нет границы".

В то время как армянские власти критикуют ОДКБ за ее бездействие, оппозиция считает власть и, в частности, премьер-министра Никола Пашиняна виновной в том, что ОДКБ не смогла сделать даже политическое заявление.