Армения отказалась от участия в "ядерных учениях" ОДКБ

Министерство внутренних дел Армении подтвердило, что не будет участвовать в предстоящих учениях "Скала-2023" в Беларуси под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В сентябре Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси примет учения ОДКБ по ликвидации аварии на ядерном объекте.

Ереван отказался направить свои подразделения в республику. Причиной такого решения стала "профессиональная загруженность сотрудников спасательной службы МВД", сообщили в ведомстве.

ОДКБ – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Отношения между Арменией и организацией, которую фактически контролирует Россия, существенно охладели после войны за Нагорный Карабах в 2020 году, когда ОДКБ так и не предоставила никакой практической помощи Еревану. То же произошло и после нескольких обстрелов армянской территории со стороны, как утверждается, Азербайджана.

В начале этого года Минобороны Армении сообщило ОДКБ, что Ереван не считает целесообразным проводить в стране военные учения организации. Затем Армения отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.

В мае армянский премьер Никол Пашинян заявил, что выход страны из ОДКБ не снят с повестки дня.