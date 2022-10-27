ОДКБ рассмотрит меры по "оказанию помощи" Армении

Совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 28 октября рассмотрит меры по "оказанию помощи" Армении. Об этом сообщает организация.

"Планируется обсудить результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года... в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Республике Армения", - сказано в сообщении.

Заседание пройдет в режиме видеоконференции. В Кремле сообщили, что участие в нем примет Путин.

Накануне о проведении заседания Совета ОДКБ сообщил премьер Армении Никол Пашинян. Он выразил ожидание, что "ОДКБ даст четкую политическую оценку и одобрит "дорожную карту" о восстановлении территориальной целостности Армении".

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.