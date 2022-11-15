Зеленский: Никаких "Минск-3" не будет, нельзя дать России переждать и нарастить силу

Президент Украины Владимир Зеленский в своей дистанционной речи на саммите G20 призвал не верить мнимой готовности России к переговорам для завершения войны и объяснил, почему Украина не может пойти на них сейчас.

"Если Россия говорит, что хочет закончить эту войну - пусть докажет это действиями. Очевидно, что словам России доверять невозможно. Не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения. Если же соответствующих действий для восстановления мира не будет, это означает, что Россия просто хочет в очередной раз обмануть всех вас и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали ощутимыми. Мы не дадим России переждать, нарастить силы и начать новую серию террора и глобальной дестабилизации", - заявил Зеленский, которого цитируют украинские медиа.

Он отметил, что хотел бы, чтобы разговор о путях прекращения войны "был публичным, а не закулисным, и чтобы это обсуждалось конкретно", а также подчеркнул, что будущий мир должен быть справедливым и на основе устава ООН, а не "каким-нибудь", с уступками суверенитетом или территориями.

Примечательно, что в своей речи Зеленский называл «двадцатку» G19, прямо намекая на необходимость исключения России.

"Нет и не может быть никаких оправданий ядерному шантажу. И я благодарю вас, уважаемые G19, за то, что вы четко это подтверждаете. Пожалуйста, применяйте всю вашу мощь, чтобы заставить Россию отказаться от любых угроз ядерным оружием", - сказал Зеленский.

Он также назвал группу "G19", когда предлагал лидерам присоединиться к инициативе по помощи беднейшим странам мира "Зерно из Украины".