Последнее обновление: 10.11.2022 15:59

Россия накапливает ракеты для массированного удара по Украине - ВСУ

Россия начала накапливать ракеты, чтобы нанести новый массированный удар по Украине. Об этом заявил официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".

"Вероятно, они накапливают определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что враг не оставил своих намерений уничтожить нашу критическую инфраструктуру", – сказал официальный представитель, которого цитирует Укринформ.

По его словам, захватчики поняли, что результатов от единичных ударов ракетами или беспилотниками "не так много", поэтому, вероятно, РФ пытается нарастить запасы для массированного удара.

Игнат отметил, что в настоящее время российские заводы для восполнения потерь крылатых ракет работают в три смены.

Вооруженные силы Украины с начала войны уничтожили 278 российских самолетов, 260 вертолетов, 1499 БПЛА оперативно-тактического уровня, 399 крылатых ракет.

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