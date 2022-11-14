ISW ожидает активизации боев в Донецкой области

Украина одержала важную победу в операции по освобождению западной части Херсонской области, кульминацией которой стал вывод российских войск из Херсона, завершившийся 11 ноября, пишет в своем очередном аналитическом докладе американский Институт изучения войны (ISW).

Путин был полон решимости удержать этот ключевой участок, обладание которым позволило бы ему возобновить наступление в Украине с позиций на западном берегу Днепра. Это соображение, вероятно, было более важным в расчетах Путина, чем символическая ценность сохранения единственной областного центра, который его войска захватили с 24 февраля 2022 года.

Успех Украины во многом стал результатом новаторского использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставленной США высокоточных ракетных систем HIMARS, которые применялись для нарушения российских линий снабжения.

Боеприпасы HIMARS, которые США передали Украине, не подходят для разрушения мостов, их боеголовки слишком малы и не оптимизированы для таких ударов.

ВСУ разработали тактику обхода этого ограничения, нанося множественные точечные удары по ключевому Антоновскому мосту и дороге, пролегающей над Каховской плотиной, таким образом, чтобы повредить проезжую часть и сделать ее непригодной для использования без фактического разрушения мостов и сильного повреждения самой плотины.

Российские наступательные операции в Донецкой области будут активизироваться в ближайшие недели по мере прибытия дополнительных мобилизованных военнослужащих вместе с силами, выведенными из западной части Херсона.

Украинские силы в этом районе окажутся в тяжелом положении, и Киеву, скорее всего, придется отвлекать войска для защиты от возобновившихся наступлений России.