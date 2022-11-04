Германия передала Украине инженерную технику для обустройства границы с Беларусью

Правительство Германии передало украинским пограничникам многоцелевой гусеничный экскаватор "Caterpillar 336-08" в комплекте с навесным оборудованием, запасными частями, инструментом и принадлежностями.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Укринформ.

Как отмечается, техника получена от Федерального агентства по технической помощи МВД Германии как гуманитарная помощь в рамках сотрудничества ГПСУ с правительством ФРГ.

Передача помощи, стоимость которой составляет почти 3 миллиона гривен, состоялась с участием делегации посольства ФРГ в Украине во главе с послом Анкой Фельдгузен и первого заместителя главы ГПСУ генерал-майора Владимира Никифоренко.

По словам Никифоренко, в условиях вооруженной агрессии России против Украины сдерживающим фактором для врага является надлежаще организованное инженерное и фортификационное обустройство государственной границы. Он также подчеркнул, что после победы Украины ее государственная граница с Россией и Беларусью де-факто станет внешней границей Европейского Союза.

В свою очередь глава диппредставительства ФРГ в Украине подчеркнула, что немецкая сторона понимает потребности Украины, и сотрудничество будет продолжаться. "Мы будем поддерживать Государственную пограничную службу", – заверила Фельдгузен.