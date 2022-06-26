Последнее обновление: 26.06.2022 10:32

Украина и Германия подписали соглашение о гранте на 1 млрд евро

Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Германии Кристиан Линднер 24 июня подписали соглашение между правительствами двух стран о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования.

Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов Украины, пишет "Европейская правда".

Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения через механизм административного счета МВФ.

Марченко поблагодарил Линднера и всех, благодаря чьим усилиям удалось быстро структурировать соглашение.

"Мы надеемся получить средства уже в ближайшее время. Этот грант - чрезвычайно весомый вклад для поддержки нашего государства в это непростое время. Мы высоко ценим помощь от правительства Федеративной Республики Германия", - отметил Сергей Марченко.

С начала полномасштабной вооруженной агрессии России Украина получила от правительства Германии долгосрочное льготное кредитование общим объемом 300 млн евро для финансирования государственного бюджета.

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