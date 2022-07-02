Украина получила 1 млрд евро от Германии

В бюджет Украины поступил грант от Германии в сумме 1 миллиард евро, сообщило в пятницу министерство финансов Украины.

Отмечается, что грантовые средства были перечислены в государственный бюджет через специальный административный счет, открыт Международным валютным фондом для направления денег стран-доноров на помощь Украине, передает "Европейская правда".

Вырученные средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения.

Всего с начала введения военного положения Украина уже получила от Германии 1,3 млрд. евро для поддержки финансово-бюджетной системы.