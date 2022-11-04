Россия втрое увеличила число атак на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что российская армия втрое увеличила число атак на фронте.

Он сказал об этом во время телефонного разговора с командиром сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, передает BBC.

"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, но остается под контролем. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону", - сообщил Залужный.

Он также обратил внимание на проблему ракетных атак со стороны армии РФ и применения ударных беспилотников. "Наши партнеры понимают необходимость поставок Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия", - сказал Залужный.

В последние недели российские войска возобновили атаки в Донецкой области – по данным Генерального штаба ВСУ, они наступают там по трем направлениям. В числе прочего этому способствует отправка на фронт мобилизованных российских военных.

При этом украинские военные продолжают теснить позиции армии РФ в других регионах, в том числе в Херсонской области, однако их наступление замедлилось, в том числе из-за осеннего бездорожья.