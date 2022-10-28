ISW: Цель Путина – уничтожение украинского государства

Путин продолжает отвергать идею суверенитета Украины, что в корне несовместимо с возможностью полноценных мирных переговоров, пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW) в ежедневной сводке.

Во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг Путин продолжил отвергать идею суверенитета Украины, заявив, что "единственной реальной гарантией украинского суверенитета" может быть только Россия, которая "создала" Украину. Путин повторил, что это - "исторический факт", что украинцы и русские - по сути один народ, который был ошибочно разделен на разные государства.

Заявления Путина отвергают тот юридический факт, что Украина является полностью суверенным государством, что Российская Федерация признала суверенитет Украины и что украинский народ существует как отдельная нация, отмечает ISW.

Повторение Путиным идеи о том, что Украина и Россия - единый народ, разделенный на разные государства в силу исторических обстоятельств, свидетельствует о его цели уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа, пишет BBC.

Во время ответов на вопросы он добавил, что "если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решит, что она достигла такого уровня, что считает себя отдельным народом, то на это можно будет ответить только уважением".

Многочисленные условности в этом комментарии подчеркивают неприятие Путиным идеи о том, что в настоящее время существует какая-либо независимая украинская национальная идентичность, заключают эксперты.