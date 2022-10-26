ВСУ контролируют все мосты через Днепр в Херсоне

Украинские военные контролируют все мосты через Днепр в Херсоне, поэтому российские войска не смогут покинуть город, как это было в Изюме. Об этом в интервью американскому изданию Fox News рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, оккупантам опасно для жизни оставаться в Херсоне и вести уличные бои с ВСУ. Путей отступления не будет.

"Не совсем верю, что россияне смогут вести уличные бои. Потому что для них это не оптимальный вариант. Мы контролируем все мосты на реке Днепр, используя HIMARS и другую артиллерию. И для них рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут убежать, как сделали это в Изюме", – заявил Резников.

Министр подчеркнул, что война в Украине сейчас находится на третьем этапе постепенном освобождении оккупированных территорий. По его словам, первый этап состоял в том, чтобы остановить российскую армию. На втором этапе удалось стабилизировать ситуацию вдоль всей линии фронта.