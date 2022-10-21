Последнее обновление: 21.10.2022 18:15

США не дали визы членам "Росатома" для участия в конференции МАГАТЭ

Российская государственная ядерная корпорация "Росатом" заявила, что США фактически заблокировали участие российских представителей в конференции по ядерной энергетике в Вашингтоне, не выдав им въездные визы.

"Росатом" и "Ростехнадзор" планировали принять участие в министерской конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вашингтоне 26-28 октября, но до сих пор не получили виз.

"Считаем это проявлением неуважения со стороны США к МАГАТЭ - центральной международной организации, отвечающей за сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. В соответствии с Соглашением между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие под эгидой Агентства, такое государство обязано обеспечить представителям стран-членов МАГАТЭ возможность принять участие в мероприятии, проводимом на ее территории", - говорится в сообщении корпорации.

"Росатом" заявил, что его генеральный директор Алексей Лихачев вместо этого примет участие в конференции по видеосвязи. При этом российская корпорация упрекнула, что без участия РФ конференция теряет смысл.

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