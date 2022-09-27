США в ближайшие дни объявят о реакции на российские псевдореферендумы

Соединенные Штаты уже на этой неделе планируют объявить о мерах, которые будут приняты против России в ответ на проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

"Что касается псевдореферендумов, свидетелями которых мы являемся, то мы никогда не признаем эти территории чем-то другим, кроме как частью Украины. Мы будем и дальше работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности и поддерживать Украину столько, сколько нужно", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Представительница Белого дома напомнила, что США готовы заставить Россию "платить дополнительную быструю и тяжелую экономическую цену" в ответ на "референдумы".

"США никогда не признают эти территории чем-то другим, кроме как частью Украины, и совместно с партнерами отклоняем любой сфальсифицированный результат, который анонсирует Россия. Больше об этом вы услышите от нас в ближайшие дни", - добавила Жан-Пьер.