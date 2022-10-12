США рассматривают полный запрет на российский алюминий из-за ракетных ударов по Украине

Администрация президента США рассматривает возможность введения полного запрета на российский алюминий ответ на военную эскалацию России в Украине, пишет Bloomberg

Обсуждаются три варианта: прямой запрет, повышение тарифов до такого уровня, что они станут эффективным запретом, или санкции против крупнейшего российского производителя "Русал".

В начале войны администрация воздерживалась от введения санкций против российского алюминия, опасаясь, что это может нарушить работу глобальных поставщиков.

Такой шаг будет иметь широкомасштабные последствия для глобального рынка алюминия, потенциально заставляя потребителей в США и других странах спешно искать замену металлу. Алюминий долгое время был защищен от санкций из-за его важности во многих сферах - от автомобилей и небоскребов до айфонов.

Россия является вторым по величине в мире после Китая производителем алюминия, который имеет решающее значение для большинства отраслей тяжелой промышленности.

Только в США на долю российских поставок традиционно приходится около 10% от общего объема импорта алюминия, а в августе, согласно данным, Россия была третьим по величине экспортером в США.