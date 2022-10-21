Литовский судья предлагает альтернативный путь изгнания России из ООН

Литовский судья Дайнюс Жалимас, бывший глава Конституционного суда Литвы (2014-2020) и декан факультета права Университета Витаутаса Магнуса, считает, что при наличии политической воли есть путь отстранить Россию от голосований в Совете безопасности ООН в обход ее вето.

Об этом он заявил на конференции "Международное право против геноцида", которую проводит в Берлине Центр либеральной современности (LibMod).

"Любые изменения (в работе Совбеза) должны одобрять постоянные члены ООН, то есть включая РФ - то есть этого не будет. Но есть и другие пути, по которым уже есть прецеденты в ООН", - сказал Жалимас.

В качестве первого варианта действий он назвал так называемый "китайский прецедент", по которому в свое время место в СБ ООН перешло от правительства Тайваня к материковому Китаю. Однако, по мнению литовского судьи, есть и другой вариант.

"Был второй случай в истории ООН - это прецедент Южно-Африканской Республики, когда Генассамблея ООН просто не признала представителей государства, которых направили в ООН, решив, что они не представляют народ (в частности, из-за апартеида)", - рассказал напомнил Жалимас.

"И сейчас вопрос в том, чтобы иметь политическую волю поступить с Россией так же. Фактически РФ можно выбросить из ООН из-за непризнания ее представителей, то есть представителей правительства, решением Генассамблеи", - подчеркнул литовец.