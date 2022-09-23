Последнее обновление: 23.09.2022 19:14

Президент Евросовета призвал приостановить членство России в Совбезе ООН

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил в пятницу, что следует приостановить членство России в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом он сказал, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Когда постоянный член Совета Безопасности начинает неспровоцированную и неоправданную войну, войну, которая осуждается Генеральной Ассамблеей, приостановление членства этого члена в Совете Безопасности, на мой взгляд, должно быть автоматическим", - сказал Мишель.

"Использование права вето должно быть исключением, но оно стало, как мы видим, правилом. Реформа необходима и неотложна", - подчеркнул он.

Как известно, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН - Китай, США, Франция, Великобритания и Россия - имеют право вето на резолюции.

Совет Безопасности является самым влиятельным органом ООН, поскольку его резолюции являются обязательными для выполнения странами-членами. Согласно Уставу ООН, Совет Безопасности несет "главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности".



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