Последнее обновление: 30.09.2022 17:40

Россия заблокировала осуждающую аннексию украинских территорий резолюцию ООН

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением попытки аннексии оккупированных территорий Украины.

Резолюцию инициировали США и Албания. За нее проголосовали 10 членов Совбеза. Против голосовала только Россия. Однако еще четыре страны считают, что не все так «однозначно» и воздержались от голосования: Китай, Индия, Бразилия и Габон.

Указанный документ осуждает российские "референдумы" на оккупированных территориях Украины, а также требует от России вывода своих войск с украинских территорий.

"Однажды ему понадобятся две руки, чтобы сдаться. Сегодня одна одинокая рука унизила Совет Безопасности ООН. Отсутствие необходимого лечения превратило Россию в раковую опухоль в организме Совбеза. Ее нужно удалить, прежде чем вся система ООН начнет метастазировать", - прокомментировал ситуацию представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

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