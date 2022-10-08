Турция пытается запустить переговоры между Россией и Западом о "большой сделке"

Турция решила организовать переговоры между Россией и четырьмя западными государствами - Великобританией, Германией, США и Францией, чтобы они попытались договориться о "большой сделке", которой добивается Москва.

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Как пишет турецкая газета Milliyet, после анализа речей президента РФ Владимира Путина Турция пришла к выводу, что "Москва хочет долговременного соглашения с Западом".

"О плане рассказали не всем западным столицам, но его передали США через важные и частные каналы. Первые замечания по плану со стороны влиятельных чиновников в Вашингтоне были положительными", - утверждает турецкое издание.

Milliyet не уточняет, будет ли речь на этих переговорах и о полномасштабном вторжении России в Украину, но "Анкара также уважает желание Украины и открытыми каналами говорит о том, что война должна вернуться к миру без использования тактического ядерного оружия".

Ранее советник президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Путин стремится заключить с Западом "новую большую сделку", и именно этим можно объяснить, в частности, желание Москвы идти на переговоры.