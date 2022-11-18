Последнее обновление: 18.11.2022 15:15

Эрдоган обсудил с Путиным зерновой коридор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным обсудил зерновой коридор и необходимость дипломатических переговоров между Киевом и Москвой, сообщила канцелярия президента Турции.

Отмечается, что Эрдоган поблагодарил президента Путина за его "конструктивную позицию" о продлении на 120 дней Стамбульского соглашения по экспорту зерна.

Эрдоган заявил, что затягивание войны между РФ и Украиной повышает риски, поэтому важно возобновление дипломатических переговоров. Он добавил, что контакты руководителей российской и американской разведок в Турции играют ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации.

В разговоре речь шла также о предложении Путина создать хаб природного газа в Турции. Эрдоган отметил, что рабочие группы сделают необходимые технические, правовые и коммерческие оценки, чтобы как можно скорее достичь общих целей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите G20 во вторник заявил, что он хочет, чтобы соглашение было продлено на бессрочный период, а также, чтобы в его сферу действия вошли два дополнительных морских порта Украины - Николаев и "Ольвия" в Николаевской области.

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