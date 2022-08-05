Путин обсуждает с Эрдоганом варианты обхода санкций Запада

Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за посредничество в решении вопроса о поставках украинского зерна и достижении "пакетного решения" по экспорту российского продовольствия и удобрений.

"При вашем непосредственном участии и посредничестве генсекретаря ООН решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли, и хочу вас поблагодарить и за это, и за то, что одновременно было принято "пакетное решение" о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки", - сказал Путин, начиная переговоры с Эрдоганом в Сочи.

Правительственная делегация РФ посетила Турцию перед визитом Эрдогана в Сочи, передает Интерфакс.

"Представительная делегация экономического блока правительства России побывала по вашему приглашению в Турции, проработали все важнейшие направления нашего взаимодействия, их много", - сказал Путин.

Он выразил надежду, что по итогам переговоров удастся подписать меморандум о дальнейшем развитии торгово-экономических связей двух стран: "У нас есть крупные проекты, все знают об АЭС "Аккую", но есть и другие проекты". Путин также напомнил, что "Турецкий поток" работает без сбоев.

"Турецкий поток" сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов "Турецкий поток" работает исправно, ритмично, без всяких сбоев", - сказал Путин.

Он предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану обсудить все интересующие вопросы сирийского урегулирования.

"Разумеется, поговорим о проблемах, которыми мы занимаемся давно. Я имею в виду вопросы безопасности в регионе, прежде всего сирийский кризис. Россия и Турция внесли большой вклад в нормализацию обстановки там", - сказал Путин. – «Эту тему мы, конечно, не обойдем сегодня».

Эрдоган предложил Путину обсудить вопросы, связанные со строительством АЭС "Аккую", отметив необходимость реализации этого проекта в срок.

"Важно, чтобы по процессу, который продолжается в Аккую, не было никаких отсрочек, чтобы вся эта работа проходила по графику и завершилась по плану. Это имеет очень большое значение для нас", - сказал президент Турции. Он подчеркнул, что 10% потребностей Турции в электроэнергии будет обеспечиваться этой АЭС.

Накануне встречи, The Washington Post со ссылкой на перехват украинской разведки написала, что Путин на переговорах будет просить Эрдогана помочь обойти санкции Запада в энергетическом и финансовом секторах.

В частности, Путин попросит Турцию разрешить российским компаниям покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах, что может позволить Москве скрыть происхождение нефти после вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС.

Россия также требует, чтобы несколько государственных турецких банков открыли корреспондентские счета для крупнейших российских банков и чтобы российским промышленным производителям было разрешено работать вне свободных экономических зон в Турции.

В обмен на предложения Путин якобы предложит Эрдогану согласие на военную операцию против курдов на севере Сирии, ранее вызывавшую раздражение Москвы из-за поддержки ею Башара Асада.

Как отмечает The Washington Post, подтверждений тому, что Анкара готова принять предложения Москвы, нет. Источники издания с турецкой и западной стороны не подтвердили и не опровергли подлинность перехвата.

Высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности заверил, что страна остается "преданной независимости и суверенитету Украины", но напомнил, что Турция "в принципе... присоединяется только к санкциям, вводимым ООН".

Газета со ссылкой на осведомленных собеседников добавляет, что Турция уже оказывает определенную помощь России в обходе западного санкционного режима: через турецкую территорию идут поставки для розничной торговли в РФ.