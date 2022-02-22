Турция осудила действия России по признанию независимости Л/ДНР

Решение Российской Федерации о признании так называемых Донецкой и Луганской республик является нарушением Минских договоренностей, а также нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил МИД Турции.

"Мы считаем это решение России неприемлемым и отвергаем его", - говорится в сообщении.

"По этому случаю мы делаем акцент на своей приверженности сохранению политического единства и территориальной целостности Украины, и призываем все стороны использовать здравый смысл и уважение к международному праву", - отмечается в сообщении.