Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе, сообщил он, передает CNN Turk.

«Наше желание — собрать президентов России и Украины в Стамбуле или Анкаре. Местом, где будут приняты решения относительно востока Украины, станет Турция. Это произойдет в Стамбуле или Анкаре», — сказал он.

По словам Эрдогана, Путин «очень чувствительно» относится к украинскому вопросу.

26 апреля Путин и Эрдоган поговорили по телефону. Турецкий лидер указал российскому президенту, что важно прекратить огонь на Украине и обеспечить эффективную работу гуманитарных коридоров. Он также призвал Путина сохранять «положительный импульс» делегаций на последних переговорах в Стамбуле и принять предложение о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РБК. О личных переговорах украинский президент просил еще за несколько месяцев до начала военных действий и неоднократно во время них.