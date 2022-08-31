Лавров: РФ сочтет нападением "любые действия" в отношении "миротворцев" в Приднестровье

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет считать нападением на РФ любые действия, в которых увидит угрозу для своих "миротворцев" в Приднестровье.

Об этом он сказал во время выступления на мероприятии в Московском госинституте международных отношений 1 сентября, передает Newsmaker.

"Там (в Приднестровье) находятся наши миротворцы, там наша группа военных, охраняющих крупнейшие в Европе склады боеприпасов в Колбасной. И все должны понимать, что любые действия, которые будут создавать угрозу для наших военных, будут рассматриваться согласно международным правом как нападение на РФ, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал Саакашвили", – заявил Лавров.

Он также заявил, что в Молдове "насаждают русофобию".

"К сожалению, мы видим, как руководство Молдовы подвергается заигрыванию со стороны Запада. Провокационный характер насаждения там русофобии очевиден, как и в Украине", - сказал глава МИД РФ.

Днем ранее Сергей Лавров заявил о готовности России "делать все" для того, чтобы гарантировать защиту прав русскоязычных в Молдове, и посоветовал стране "не играть в навязанные Западом геополитические игры".

Президент Молдовы Мая Санду на днях призвала граждан не поддаваться на нарративы, звучащие из Приднестровья и РФ, и подчеркнула, что стремление Молдовы укрепить армию никак не означает отказ от нейтралитета или ее агрессивных намерений.