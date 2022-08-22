Последнее обновление: 22.08.2022 15:20

Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против России

Правительство Новой Зеландии ввело новый пакет санкций в отношении 48 граждан России, а также одного юридического лица из-за военного вторжения в Украину.

«Санкции основываются на более ранних мерах, направленных против политических и военных деятелей в сепаратистских администрациях в отколовшихся от Украины Донецкой и Луганской областях. Сегодняшние меры затрагивают 48 должностных лиц и одну организацию», – заявила глава МИД Новой Зеландии Нанания Махута.

Она отметила, что санкции в первую очередь направлены на «министров и мэров оккупированных частей Украины, которые способствуют интеграции этих регионов с Россией посредством экономического, культурного и военного контроля».

Кроме того, Махута отметила, что принятый парламентом Новой Зеландии закон о санкциях против России позволяет использовать «широкий спектр мер», в том числе запрет на поездки, замораживание активов, запрет финансовых операций, а также запрет на въезд судов и самолетов в Новую Зеландию.

Новая Зеландия уже ввела санкции в отношении почти 900 физических и юридических лиц из РФ.

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