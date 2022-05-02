Новая Зеландия ввела санкции против оборонных предприятий России

Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута объявила об очередных санкциях в отношении российских политиков и оборонного сектора.

Новые ограничительные меры направлены против 170 членов Совета Федерации России и шести оборонных предприятий, «которые способствовали посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Власти Новой Зеландии также усилили санкции в отношении более чем 400 человек, которым ранее запретили въезд в страну, передает РБК.

«Это еще больше запретит тем, против кого мы уже ввели санкции, осуществлять деятельность в Новой Зеландии и не позволит Новой Зеландии стать финансовым убежищем для тех, кто причастен к незаконным действиям России», — сказала Махута.