Последнее обновление: 19.04.2022 11:25

Новая Зеландия ввела санкции в отношении 18 российских финорганизаций

Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских банков и финансовых учреждений из-за военного вторжения в Украину.

Об этом во вторник сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

"Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских финансовых организаций, включая Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряда других крупнейших финансовых учреждений страны, владеющих примерно 80% общего объема банковских активов Российской Федерации", - заявила Махута в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

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