Новая Зеландия ввела санкции в отношении 18 российских финорганизаций

Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских банков и финансовых учреждений из-за военного вторжения в Украину.

Об этом во вторник сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

"Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских финансовых организаций, включая Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряда других крупнейших финансовых учреждений страны, владеющих примерно 80% общего объема банковских активов Российской Федерации", - заявила Махута в заявлении, опубликованном на сайте правительства.