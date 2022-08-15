Суд в Гааге назначил дату вынесения приговора по делу MH17

Окружной суд Гааги назначил предварительную дату вынесения решения по делу о сбитом малайзийском лайнере MH17 над Донбассом в 2014 году.

Суд пройдет 17 ноября 2022 года, оглашение вердикта займет полдня и, вероятно, продолжится во второй половине дня, сообщает пресс-служба суда.

Любые изменения в уголовном процессе могут привести к изменению даты оглашения решения, уточнили в суде.

В крушении самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года на востоке Украины погибли все 298 находившихся на борту человек, в том числе 196 граждан Нидерландов.

Суд по делу начался 9 марта 2020 года после того, как международная следственная группа JIT собирала доказательства в течение нескольких лет.

В итоге обвинения выдвинули четырем подозреваемым, трем россиянам и одному украинцу: Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Прокуратура просит пожизненное лишение свободы для всех четырех обвиняемых.