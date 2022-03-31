Последнее обновление: 31.03.2022 11:49

Зеленский: Если бы мир наказал Россию за сбитый MH17, то вторжения бы не было

Если бы мир наказал Россию за сбитый над Украиной Boeing в 2014 году, то никакого российского вторжения в Украину не было бы, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Австралии.

"Я думаю, каждый из нас помнит трагедию MH17, сбитого российскими оккупантами в небе над украинским Донбассом. Тогда погибли 298 человек... Удалось ли привлечь к ответственности того, кто повлек эту трагедию? Нет, они скрываются на территории РФ и, очевидно, получили гарантии безопасности от России. Выплатила ли Россия компенсации родственникам погибших? Нет, она до сих пор отрицает свою причастность", - сказал Зеленский.

«Часто говорят: ненаказанное зло возвращается. Я бы еще добавил: ненаказанное зло возвращается окрыленным, с чувством всемогущества. Если бы мир покарал Россию, за то, что она сделала в 2014 году, не было бы ни одного из ужасов вторжения в Украину в 2022 году. Необходимо исправить ошибку сейчас", - подчеркнул он.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование