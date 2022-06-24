ПАСЕ определила самый убедительный сценарий уничтожения MH17 над Донбассом

ПАСЕ считает самым "убедительным сценарием" то, что рейс MH17 над Донбассом был сбит над Украиной в 2014 году ракетой "Бук", предоставленной военным частям, которые контролировала Россия.

Об этом говорится в утвержденной 23 июня резолюции Ассамблеи, пишет "Европейская правда".

Ассамблея единогласно утвердила резолюцию, основанную на докладе Титуса Корлецяна. Во время голосования в сессионном зале присутствовал король Нидерландов Виллем-Александр. Жертвами атаки на самолет стали 198 граждан Нидерландов.

ПАСЕ заявила, что поражена дезинформацией, распространяемой российскими властями об инциденте с самолетом Malaysia Airlines.

"Вместо того, чтобы предоставить компетентным следственным органам достоверную информацию, российские власти распространяли дезинформацию, в том числе последовательные противоречивые версии событий, призванные создать неразбериху.

Как показывают разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российские власти пришли к тому, что предоставили сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие данные, чтобы скрыть правду", - говорится в сообщении.

Ассамблея полностью отвергла версии, согласно которым рейс MH17 был сбит украинским истребителем Су-25 или МиГ-29, или что в катастрофе виновен украинский "Бук", выпущенный из подконтрольной правительству территории.

Ассамблея призвала Россию добросовестно сотрудничать с текущими расследованиями, в том числе предоставить надлежащие спутниковые и радиолокационные данные об уничтожении самолета, а также официально извиниться перед родственниками жертв MH17 за боль и страдания, причиненные ранее дезинформацией.

ПАСЕ также призвала Европейский суд по правам человека рассмотреть вопрос о предоставлении приоритета заявлениям ближайших родственников жертв авиакатастроф "учитывая (их) продолжающиеся сильные страдания".

10 июня в Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по гибели рейса "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года. Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги длится с марта 2020 года.

Параллельно с этими слушаниями Австралия и Нидерланды начали дело в Международной организации гражданской авиации (ICAO).