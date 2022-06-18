Последнее обновление: 18.06.2022 12:41

Польша призывает быстро ввести седьмой пакет санкций против России

Польское правительство призвало к дополнительным санкциям против России в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

"С нашей точки зрения, седьмой пакет санкций должен быть введен как можно скорее. Мы должны продолжать давление", - заявил спикер МИД Польши Лукаш Ясина, сообщают европейские СМИ.

Заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач отметил, что шестой пакет санкций сильно ударил по России, "но мы еще не смогли достаточно ослабить Путина и его военную машину».

"Нам нужны дальнейшие и более жесткие санкции", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в проекте коммюнике по итогам саммита лидеров ЕС нет упоминаний о седьмом пакете санкций против России за развязанную ею войну.

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