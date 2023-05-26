Россия планирует запретить транзит польских фур

Кабинет министров России заявил, что прорабатывает вопрос о запрете проезда польских фур через территорию РФ, сообщает РИА «Новости».

"Обращение Госдумы о запрете транзита польских фур через российскую территорию и заправку автомобилей польских перевозчиков по российским розничным ценам на топливо поступило", – сообщили в пресс-службе российского правительства.

Ранее спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин инициировал запрет проезда польским фурам через территорию России. Позже российские депутаты на заседании Госдумы РФ единогласно поддержали эту инициативу, которая якобы стала ответом России на изъятие российской дипсобственности и разрушение советских памятников в Польше.