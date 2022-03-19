Польша предложила ЕС устроить полную торговую блокаду России

Польша предложила Европейскому союзу в дополнение к уже введенным санкциям устроить полную торговую блокаду России.

«Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду: как морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, — так и запрет торговли сухопутными путями», - заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире TVN24.

Отвечая на вопрос о протестах на границе против поставок товаров в Беларусь и Россию и о перспективах принятия ЕС решения о закрытии европейских дорог для российских грузов, глава правительства выразил надежду, что это послужит «очередным отрезвлением европейских лидеров», и Совет Евросоюза введет очередной пакет санкций, передает РБК.

Он подчеркнул, что Россия должна быть полностью отрезана от торговли, что, по его мнению, заставит Москву задуматься.