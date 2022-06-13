Премьер Литвы: Некоторые страны ЕС считают, что Украине рано давать статус кандидата

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подтвердила, что в Евросоюзе нет консенсуса по поводу предоставления статуса кандидата Украине, но надеется на положительное решение.

Об этом она сказала в интервью Newsweek, пишет "Европейская правда".

"Есть мнения, что, возможно, это рано, это не по правилам, это также противоречит подходу к Западным Балканам, и я считаю это жалким. В этом процессе одинаково важны и Западные Балканы, и Восточное партнерство", — сказала Шимоните.

Она заявила, что поддержка членства Украины в ЕС является как стратегическим решением, так и моральным долгом.

"Мы видим, как люди фактически умирают за ценности, которые закреплены в европейском законодательстве. Я знаю, что для многих стран это кажется довольно странным, потому что страна находится в состоянии войны. И вы запускаете процесс, с которым страна, возможно, не справится, потому что имеет более неотложные дела", - сказала Шимоните.

Но она добавила, что статус кандидата, это не то, что полноправное членство, на которое может уйти еще много лет.

"Начало переговоров – достаточно длительный процесс. Если они не справляются, то ответ ясен. Поэтому на самом деле я вижу очень ограниченные риски", - сказала премьер.