Последнее обновление: 10.02.2022 11:13

Литва будет готова принять бегущих от войны украинцев

Литва будет готова принять бегущих от войны украинцев, если Россия решит вторгнуться в соседнее государство, заявила премьер Ингрида Шимоните.

"Не считая это центральным сценарием, потому что мы еще надеемся, что дипломатическое решение и здравый смысл и в этой ситуации могут возобладать, (...) правительство примет людей, бегущих от войны", - сказала премьер после заседания правительства.

Никаких подробностей Шимоните не привела, передает Delfi.

О том, что литовские ведомства готовятся к вероятному приему беженцев из Украины, сказала BNS и министр внутренних дел Агне Билотайте. По ее словам, прогнозировать вероятный поток беженцев сложно, поэтому ведется подготовка к разным сценариям.

"Мы понимаем, что так или иначе нашему государству нужно быть готовым - будет ли это 3 тыс. или более 30 тыс. человек", - сказала Билотайте.



<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование