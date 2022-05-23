Зеленский: Россия выпустила по Украине 2275 ракет

Российские военные с 24 февраля нанесли по Украине 1474 ракетных удара с использованием 2275 различных ракет, заявил в вечернем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский.

“Каждый день, обращаясь к нашему народу, я подчеркиваю, как тяжело и какой ценой дается оборона от российской агрессии. Оккупанты ведут против нас очень жестокую войну. Такой войны действительно не было на Европейском континенте уже 77 лет. Тотальной войны, когда враг пытается уничтожить как можно больше людей и инфраструктуры. Завершился разбор завалов в Десне в Черниговской области. 87 погибших. А это были только четыре ракеты”, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что всего из 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1474 ракетных удара, применив 2275 различных ракет. Абсолютное большинство — по гражданским объектам, передает УНН.

“За неполные три месяца было уже более 3 тысяч авиаударов российских самолетов и вертолётов. Какая еще страна выдерживала такой масштаб ударов?”, — добавил президент.