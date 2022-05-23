Четыре страны ЕС призывают использовать российские активы для восстановления Украины

Литва, Словакия, Латвия и Эстония потребуют конфискации российских активов, замороженных Европейским Союзом, для финансирования восстановления Украины после российского вторжения.

«Значительная часть расходов на восстановление Украины, включая компенсацию жертвам российской военной агрессии, должна быть покрыта Россией», — говорится в совместном письме четырех стран, которое во вторник будет представлено министрам финансов ЕС.

В письме также содержится призыв начать подготовку новых санкций против Москвы, передает Reuters.

«В конце концов, если Россия не прекратит военную агрессию против Украины, между ЕС и Россией вообще не должно остаться никаких экономических связей, что гарантирует, что никакие наши финансовые ресурсы, продукты или услуги не будут способствовать военной машине России», — говорится в документе.

Четыре страны отметили, что ЕС и страны-единомышленники уже заморозили активы, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, и около 300 миллиардов долларов резервов ЦБ РФ.

«Сейчас мы должны определить законные пути максимального использования этих ресурсов как источник финансирования — как на продолжающиеся затраты усилий Украины по противостоянию российской агрессии, так и на послевоенное восстановление страны, — заявили они. — Конфискация государственных активов, таких как резервы центрального банка или имущество государственных предприятий, имеет прямую связь и эффект по этому поводу».