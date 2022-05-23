Советник представительства России при ООН в Женеве уволился из-за войны в Украине

Советник при российском постпредстве в ООН в Женеве Борис Бондарев подал в отставку после 20 лет службы из-за российского вторжения в Украину.

Заявление, в котором Бондарев объясняет свое решение, он опубликовал на своей странице в Linkedin. Его письмо коллегам – аналогичное по содержанию посту Бондарева в Linkedin – опубликовал в "Твиттере" правозащитник и исполнительный директор UN Watch Гиллель Нойер.

"Я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года", – написал Бондарев на своей странице в LinkedIn.

"Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины, да и фактически против всего западного мира, является не только преступлением против всего украинского народа, но и, пожалуй, самым тяжким преступлением против народа России, которое жирной буквой Z перечеркнуло все надежды на постепенное развитие в нашей стране процветающего демократического общества", – отметил дипломат.

По словам дипломата, МИД России перестал заниматься своими непосредственными задачами и начал "обслуживать узкий круг лиц". Уровень лжи и непрофессионализма в министерстве, который постепенно возрастал последние 20 лет, приобрел "катастрофический масштаб", считает Бондарев, передает BBC.

Система, уверен он, обманывает сама себя, оперируя пропагандистскими клише "в духе советских газет 30-х годов". "Министр Лавров – хорошая иллюстрация деградации этой системы. За 18 лет он прошел путь от профессионала и образованного интеллектуала, на которого хотелось равняться многим сотрудникам министерства, до человека, постоянно транслирующего противоречащие друг другу заявления и угрожающего миру (то есть и России тоже) ядерным оружием!" – отметил Бондарев. Он считает, что у России больше нет союзников, и в дальнейшем страна будет все больше деградировать и уходить в изоляцию от мира. Нынешнее нахождение на госслужбе дипломат сравнил с предательством родины.

Бондарев подтвердил по телефону агентству Ассошиэйтед пресс, что передал письмо о своей отставке послу Геннадию Гатилову.