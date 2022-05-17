Сенат США приблизил выделение Украине помощи на $40 миллиардов

Сенату США удалось провести процедурное голосование по законопроекту о предоставлении Украине военной и гуманитарной помощи на 40 миллиардов долларов.

81 сенатор проголосовал "за", а 11 "против" во время первого из трех потенциальных процедурных голосований, открывающих дорогу к окончательному принятию Сенатом законопроекта о финансировании, запрошенного администрацией Байдена для Украины, сообщает Голос Америки.

Это дало "зеленый свет" для голосования по необходимому законопроекту о помощи Украине.