США предоставят Украине финансовую помощь в объеме $500 млн.

Соединенные Штаты выделят еще 500 миллионов долларов на экономическую помощь Украине, заявил президент США Джо Байден во время обращения в четверг.

"Сегодня Соединенные Штаты объявляют, что намерены предоставить дополнительно 500 миллионов долларов в виде прямой экономической помощи украинскому правительству", - сказал Байден.

По словам президента США, таким образом, общая экономическая помощь США Украине за последние два месяца составила 1 миллиард долларов.

Он также сообщил, что сегодня провел встречу с премьером Украины.