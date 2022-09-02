Последнее обновление: 02.09.2022 21:09

Байден просит Конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд Украине

Администрация Байдена просит Конгресс США одобрить выделение Украине дополнительной помощи в области безопасности и экономики в размере 11,7 млрд долларов, а также 2 млрд долларов - на помощь в укреплении внутренних поставок энергоносителей, чтобы компенсировать влияние войны на мировой энергетический рынок.

Об этом сообщает пишет издание The Hill со ссылкой на представителя администрации Байдена.

"Мы сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины и защитить свою демократию, и мы просто не можем допустить, чтобы эта поддержка Украины закончилась", – заявил представитель администрации.

Белый дом заявляет, что средства необходимы для поддержки темпов оказания помощи Украине в течение первых трех месяцев 2023 финансового года, который начинается в начале октября.

Представитель администрации сказал, что примерно три четверти средств, уже одобренных Конгрессом для Украины, потрачены.

Конгресс на двухпартийной основе одобрил выделение более 53 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности, экономики и гуманитарной помощи для противодействия российскому вторжению в Украину в текущем году.

Байден подписал последний пакет на общую сумму 40 млрд долларов в мае. В то время Белый дом заявил, что ожидает, что этих средств хватит до конца финансового года.

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