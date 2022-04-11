Всемирный банк прочит России 11% падение ВВП

В 2022 году ВВП России сократится на 11,2%, Украины — на 45%, говорится в прогнозе Всемирного банка.

При этом, эксперты указывают беспрецедентно высокую неопределенность по поводу прогнозов из-за развязанной Россией войной в Украине и реакцией мирового сообщества на эту войну.

Инфляция в России по итогам 2022 года ускорится до 22%. Экспорт товаров и услуг сократится на 30,9%, импорт — на 35,2%. Доля населения с доходами ниже установленной границы бедности вырастет до 12,8% в 2022 году с 11% в 2021 году — на 2,6 млн человек.

В Украине в 2022 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума может достичь 70%.