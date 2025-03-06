Последнее обновление: 06.03.2025 14:41

Рост ВВП РФ в январе замедлился до 3%

Категории: Россия ВВП

Рост ВВП РФ в январе 2025 года составил 3,0% в годовом сравнении после повышения на 4,5% в декабре 2024 года. Об этом говорится в опубликованном в среду обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".

Промпроизводство в РФ в январе 2025 года увеличилось на 2,2% в годовом выражении после роста на 8,2% в декабре.

Грузоперевозки увеличились в январе 2025 года на 1,1% в годовом сравнении после роста на 4,2% в декабре 2024 года.

Оборот розничной торговли в январе в годовом выражении повысился на 5,4% после роста на 5,2% в декабре. Оптовая торговля в январе выросла на 2,2% после плюс 3,3% в предыдущий месяц.

Продукции сельского хозяйства произведено в январе 2023 года на 2,1% больше, чем годом ранее, после падения на 11,6% в декабре.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в январе вырос на 7,4% после увеличения на 7,5% в декабре.

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