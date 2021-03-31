Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

ВВП России в 2021–2022 годах вырастет на 2,9 и 3,2% соответственно, прогнозирует в своем докладе Всемирный банк, в январе ВБ прочил российской экономике рост на 2,6 и 3%.

Как объясняют авторы доклада, прогноз пересмотрен в связи с меньшим, чем ожидалось, сокращением ВВП по итогам 2020 года (оно составило 3,1%), а также на фоне быстрого смягчения ограничений, связанных с короанвирусом. Всемирный банк исходит из того, что третьей волны COVID-19 в России не будет.

Вместе с тем Всемирный банк отмечает, что восстановление российской экономики может столкнуться с рисками — они связаны как с опасностью новых санкций, так и с тем, что эффективность вакцины от коронавируса будет более низкой, чем ожидалось, а население будет вакцинироваться неохотно, передает РБК.

Еще один связанный с Россией риск касается банковского сектора, который может столкнуться с ухудшением показателей качества активов и прибыльности, «в том числе из-за перегретого ипотечного рынка страны». В 2021–2022 годах, после «сильного фискального импульса» прошлого года (наращивания госрасходов), бюджетная консолидация в России будет более глубокой, что станет тормозом для роста, пишут авторы доклада.

Всемирный банк считает, что у России есть бюджетное пространство для более постепенной консолидации, что позволит еще больше увеличить социальные расходы и поддержку регионам. Что касается уровня бедности, то, по оценкам организации, он будет выше допандемийных отметок вплоть до 2022 года.

Прогноз Всемирного банка отстает от ожиданий российского правительства. Согласно сентябрьскому базовому прогнозу Минэкономразвития, ВВП России вырастет на 3,3% в 2021 году и на 3,4% — в 2022-м. МВФ в своих прогнозах также более оптимистичен — организация в конце января закладывала рост экономики России на 3 и 3,9% в ближайшие два года.