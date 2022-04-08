Последнее обновление: 08.04.2022 11:52

EPAM уходит из России

EPAM уходит из России и прекращает все операции в стране, сообщил СЕО компании Аркадий Добкин в письме сотрудникам.

«…война на Украине, начатая российским правительством, принесла трагическую и невообразимую реальность народу Украины, всему миру и EPAM. Эта агрессия опустошительна, и мы самым решительным образом её осуждаем… мы решили прекратить все операции EPAM в этой стране», - пишет Добкин.

По его словам, исход «произойдёт поэтапно в течение следующих трёх месяцев».

«С начала войны мы выделили гуманитарную помощь украинским сотрудникам ЕРАМ и их семьям на сумму $100 млн. В ближайшие несколько дней мы объявим о запуске «EPAM Ukraine Assistance Fund», чья миссия — помочь всем нуждающимся украинцам», - также сообщил Добкин.

В 2021 году в офисах EPAM в России работали почти 9 тыс. человек.

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