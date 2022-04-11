Ericsson объявила о приостановке бизнеса в России

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson приостанавливает бизнес в России на неопределенный срок, сказано в сообщении на сайте компании.

«В свете недавних событий и санкций Европейского союза компания на неопределенный срок приостановит свою деятельность с клиентами в России», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Ericsson откроет резервный счет на 0,9 млрд шведских крон (около $95 млн) на случай обесценивания активов и прочие «исключительные расходы», а сотрудники офиса Ericsson в России будут отправлены в оплачиваемый отпуск, передает РБК.

Крупнейшими европейскими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи в России традиционно были шведская Ericsson и финская Nokia. Как уточняли источники «Коммерсанта» на рынке, доля Nokia примерно равна 30–40%, доля Ericsson — около 20%.

28 февраля шведская компания объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию. «Мы срочно анализируем, как события и введенные санкции могут повлиять на наш бизнес. Мы приостанавливаем все поставки в Россию, пока проводим анализ», — отмечал гендиректор Ericsson Борье Экхольм.