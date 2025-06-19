Семь заводов по производству полупроводников построят в США

Texas Instruments инвестирует более $60 млрд в расширение производства полупроводников в США. Об этом пишет CNN.

Инвестиции будут направлены на семь заводов по производству полупроводников в Техасе и Юте и создадут более 60 тыс. рабочих мест, заявила TI.

Компания хочет помочь производить критически важные чипы, которые питают все - от смартфонов до центров обработки данных и автомобилей - внутри страны и опередили Китай в технологической отрасли.

"TI, которая сотрудничает с такими технологическими и автомобильными гигантами, как Apple, Nvidia и Ford, утверждает, что это самая большая инвестиция в производство базовых полупроводников в истории США", - пишет CNN.

Это сообщение стало очередной крупной запланированной инвестицией американской компании в США, поскольку Трамп подталкивает такие отрасли, как технологические, к переносу производства в страну.

Дональд Трамп продолжает оказывать давление на таких технологических гигантов, как Apple и Samsung, чтобы они производили свою продукцию в Америке.

Ранее в этом месяце General Motors заявила, что инвестирует $4 млрд в увеличение производства в США. В феврале Apple заявила, что инвестирует $500 млрд в расширение своих мощностей в США. Oracle, OpenAI и SoftBank объявили в январе, что они объединятся в новую компанию под названием Stargate для развития инфраструктуры искусственного интеллекта в Америке.

"Возрождение американского производства было главной целью президентства Трампа. В течение первых трех месяцев своего второго срока он прибегнул к тарифному блицу, пообещав обложить пошлинами почти каждый товар, произведенный за рубежом", - напоминает CNN.

Опередить Китай в технологической гонке стало еще одним приоритетом президентства Трампа, особенно после того, как китайский стартап DeepSeek потряс Уолл-стрит и Кремниевую долину своей высокоэффективной, но якобы дешевой моделью искусственного интеллекта.