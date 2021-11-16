Байден подписал план развития инфраструктуры США на $1 трлн

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий капиталовложения в размере более $1 трлн в развитие инфраструктуры страны, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Этот закон предполагает самые значимые вложения в дороги и мосты за последние 70 лет, он предполагает самые значимые вложения в пассажирский железнодорожный транспорт за последние 50 лет», — заявил Байден.

Президент также добавил, что американская инфраструктура уже не считается лучшей в мире, но теперь это изменится, передает РБК.

По словам вице-президента США Камалы Харрис, реализация представленного плана «сделает страну конкурентоспособней» и поможет противодействовать изменению климата.

План обновления инфраструктуры США предполагает строительство новых школ, аэропортов, дорог, модернизацию энергетической и коммунальной систем, внедрение инноваций в промышленность, улучшение качества интернета и ориентацию инфраструктуры страны на зеленые технологии.

Общий объем инфраструктурного плана составляет $1,2 трлн. Среди прочего он будет включать выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, $11 млрд пойдет на программы транспортной безопасности. На общественный транспорт направят $39 млрд, на модернизацию железных дорог — $66 млрд. Еще $55 млрд предусмотрено на модернизацию системы питьевой воды, а $65 млрд — на обеспечение населения высокоскоростным интернетом.