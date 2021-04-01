Байден представил план развития инфраструктуры США на $2,3 трлн.

Президент США Джозеф Байден представил план, предполагающий инвестиции в различные инфраструктурные проекты в размере $2,3 трлн.

По словам главы Белого дома, речь идет о "самых больших инвестициях в американские рабочие места со времен Второй мировой войны". Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не видели подобных вложений с момента строительства системы автомагистралей между штатами в 1950-х и космической гонки с СССР с 1957 по 1988 годы.

План предполагает модернизацию свыше 32 тыс. километров дорог и около 10 тыс. мостов, обновление состава общественного транспорта, создание сети зарядных станций для электромобилей. На эти цели пойдут порядка 621 млрд долларов (529 млрд евро) из указанной суммы. Еще 111 млрд долларов (94,6 млрд евро) будут перечислены на замену свинцовых водопроводных труб и канализационных систем. На развитие широкополосного интернета предусмотрены еще около 100 млрд долларов (85,3 млрд евро). Наконец, порядка 100 млрд долларов (85,3 млрд евро) необходимы для обновления электросетей.

Финансировать инициативу предполагается, в частности, за счет увеличения ставки корпоративного налога с 21 до 28 процентов. Как ожидается, затраты удастся покрыть за 15 лет, передает DW.

Джозеф Байден надеется, что план удастся провести через Конгресс США к лету. Глава администрации рассчитывает, что сделать это получится благодаря большинству демократов в Сенате и Палате представителей.

Ранее, в середине марта, нижняя палата Конгресса США одобрила предложенный главой Белого дома пакет мер по поддержке экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. За антикризисную программу объемом 1,9 трлн долларов (1,6 трлн евро) проголосовали 220 законодателей, против - 211. При этом предложение демократов не поддержал ни один республиканец. Пакет ранее был одобрен Сенатом. Ожидается, что средства, среди прочего, будут направлены на наращивание программы вакцинации от коронавируса, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, увеличение пособий на ребенка и по безработице.