В Беларуси за пять месяцев 2025 года построено 13 тыс. новых квартир

В Беларуси организациями всех форм собственности в январе-мае 2025 г. построено 13 тыс. новых квартир, что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 1338,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 409,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 30,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 248,8 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 602,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 45% от общего ввода по республике.